Переговоры Путина с Уиткоффом длились около трех часов

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершилась. Она продолжалась около трех часов, сообщает РИА Новости.

Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США, покинул Кремль.

Уиткофф сегодня утром прибыл в Москву, он был замечен в парке "Зарядье" в компании главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что по итогам визита Уиткоффа в Москву он примет решение о введении в отношении России санкций.