В Крыму осуждён противник СВО, передавший Украине координаты нефтебазы вблизи Феодосии

В Крыму осуждён 31-летний житель Симферополя. Речь идёт о наказании за передачу украинской разведке данных о нефтебазе вблизи Феодосии.

В ноябре 2023 г. противник проведения специальной военной операции, находясь вблизи Феодосии, собрал сведения о передвижении в пункт приёма локомотива с цистернами нефтепродуктов. Видеозапись и географические координаты терминала он отправил в чат-бот главного управления разведки министерства обороны Украины. Приговор суда – 18 лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на год 10 месяцев, сообщает прокуратура Крыма.

На указанной нефтебазе через год после описанных событий, в октябре 2024 г., произошёл серьёзный пожар. О возгорании стало известно утром 7 октября. Из-за пожара было перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. 9 октября сообщалось, что число жителей, эвакуированных в пункты временного размещения, возросло до 1 тыс. 129.