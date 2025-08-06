Пермяк обманом завладел квартирой пенсионера и убил его

Суд признал жителя Пермского края виновным в мошенничестве и убийстве пенсионера, совершенных в 2019 году. Мужчина 1968 года рождения получил 18 лет колонии особого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следствие установило, что весной 2019 года осужденный мошенническим путем завладел квартирой 77-летнего пенсионера. Чтобы скрыть преступление, 16 марта 2019 года он убил потерпевшего возле поселка Лесной в Осинском районе, нанеся ему множественные удары металлической кувалдой. После этого тело было облито бензином и подожжено.

Расследование проводилось следователями СК РФ совместно с полицией. Были допрошены свидетели, проведены экспертизы и осмотры местности. Собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.