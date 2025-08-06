В Астраханской области досрочно выполнили годовой план по строительству новых ФАПов

В Астраханской области построены 13 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебная амбулатория. Работы выполнены с опережением сроков графика, план на 2025 год выполнен досрочно.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Важно отметить, что современные медучреждения открыты в отдаленных поселках и селах при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Новые ФАПы пришли на смену старым ветхим зданиям.

Теперь около 10 тысяч астраханцев смогут получать качественную медицинскую помощь в действительно комфортных условиях.

Например, ранее в селе Комаровка Камызякского района ФАП располагался в приспособленной для приема пациентов постройке с печным отоплением.

"В ходе личного приема обсудили необходимость строительства нового здания с местными жителями. Вопрос решили быстро. Разница хорошо видна на фото", - отметил Игорь Бабушкин.