Ялуторовские медики спасли жизнь годовалой девочке

Ялуторовские медики спасли жизнь годовалой девочке, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В стационар Областной больницы №23 пациентка поступила с такими симптомами, как частое дыхание, тошнота и слабость. Благодаря оперативным действиям медицинского персонала, удалось своевременно диагностировать критическое состояние — высокий уровень сахара в крови. Оставались считанные минуты до кетоацидотической комы.

Диабетический кетоацидоз — это острое и потенциально жизнеугрожающее осложнение сахарного диабета, при котором в организме накапливаются кетоновые тела и развивается метаболический ацидоз. Возникает преимущественно при сахарном диабете первого типа, но также возможен и при длительном и декомпенсированном диабете второго типа.

Врач-педиатр Наврас Кодиров незамедлительно перевел ребенка в реанимацию. Команда врачей-реаниматологов под руководством Дмитрия Коновалова провела необходимые мероприятия по стабилизации состояния.

На сегодняшний день девочка растет и развивается в соответствии с возрастными нормами.

Медики предупреждают, своевременная диагностика сахарного диабета у детей может спасти жизнь. Обратите особое внимание, если у ребенка появляются следующие симптомы: постоянная жажда, особенно ночью, частые позывы к мочеиспусканию, повышенный аппетит при потере веса, общая слабость и вялость, запах ацетона изо рта.