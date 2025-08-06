06 Августа 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Аналитики заявили о высоком протестном потенциале Среднего Урала на предстоящих выборах

Эксперты назвали ряд регионов с протестным потенциалом выше среднего, в который вошла и Свердловская область. Соответствующие данные представлены в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) "ЕДГ-2025: федеральные тренды, межпартийная конкуренция, электоральная мобилизация. Протестный потенциал: прогноз АПЭК".

Под эту категорию попадают субъекты, уровень протестного голосования в которых в ходе предыдущих кампаний был выше федеральных показателей. Особенно это можно было наблюдать на думских выборах в 2021 году. Тогда же наблюдалась особая активность оппозиционных игроков или факторы, которые потенциально могли вести к росту протестного голосования.

Например, в Свердловской области в 2021 году "Единая Россия" получила 34,71% голосов, а ключевым игроком протестного фланга стала КПРФ с 21,31% против 12,85% у ближайшего к ней конкурента из СРЗП.

"Свердловская область традиционно отличается высоким протестным потенциалом. В рамках проблемной повестки региона можно отметить локальные конфликты в сфере застройки и функционирования полигонов твердых коммунальных отходов, вызовами для областных властей могут становиться и природные ЧС", - отмечается в докладе.

При этом более интенсивные, чем в предыдущие годы, информационные кампании оппозиционных кандидатов можно будет ожидать уже в этом месяце и начале сентября. Это, в свою очередь, может привести к критике Евгения Куйвашева как бывшего главы региона, Дениса Паслера - как врио губернатора, а также региональных и муниципальных чиновников.

"Действующих губернаторов и врио жесткая тактика оппозиции будет ориентировать на продолжение интенсивной работы с проблемной информационной повесткой между ЕДГ-2025 и парламентскими выборами-2026 (особенно в регионах, включающих в свой состав крупные города), что потребует эффективной работы не только пресс-служб и внутриполитических блоков, но и региональных общественных институтов, нацеленных на оперативное выявление и купирование точек социальной напряженности", - добавили эксперты.

Теги: АПЭК, протестный потенциал, выборы, регион


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