06 Августа 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Олимпиадники, целевики, ребята из регионов: ведущие вузы назвали тренды приемной кампании-2025

Ректоры ведущих российских вузов озвучили итоговые цифры приемной кампании этого года. Все они отмечают несколько общих трендов.

Во-первых, растет популярность инженерных и естественно-научных специальностей и профессий, хотя IT по-прежнему остается в топе. Во-вторых, от половины и больше первокурсников в московских вузах – из регионов. В-третьих, растет число поступивших вне общего конкурса – это победители и призеры всероссийских школьных олимпиад и так называемые целевики. Правда, к целевому набору у вузов есть вопросы: квоты для целевиков почти нигде до конца не выбираются, а работодатели, оплачивающие учебу таких студентов, даже не удосуживаются выбрать будущих сотрудников вместе с вузами.

Вот что рассказали журналистам на пресс-конференции ректоры вузов о своих приемных кампаниях:

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов:

Интерес выпускников к высшему образованию по-прежнему высокий, выбор делается осознанный. 60% студентов уже зачислены, конкурс был очень высоким. Много победителей и призеров всероссийских олимпиад – почти 35% зачисленных на первый курс. 258 ребят-стобалльников. 50% абитуриентов имеют аттестат с отличием. Чуть более 50% абитуриентов – из регионов. Много из Петербурга, Екатеринбурга.

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов:

1092 человека зачислено, средний балл - 97,6 балла, чуть снизился средний балл. 227 призеров и победителей олимпиад. Около 40% первокурсников – Москва и Подмосковье.

Ректор Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин:

- 3830 бюджетных мест в этом году в Москве [в вузе], половина – шестилетняя программа обучения. 950 абитуриентов – целевые студенты, но это только 60% квоты. 520 победителей и призеров олимпиад. Почти половина студентов, таким образом, поступили по приоритетному этапу. Средний балл чуть снизился – 85,7 балла.

- Мы очень много отчисляем. После первого курса с платного на бюджет переводятся 12% студентов, и потом по нарастающей до 30% доходит.

- Более 50% первокурсников у нас из регионов.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской:

- В этом году у нас 6,6 тыс. бюджетных мест. Более 30 тыс. физлиц подали заявления (некоторые – на несколько специальностей). 95% заявлений поданы через Госуслуги. В прошлом году конкурс был 33 человека на место. В этом году вырос прием детей и участников СВО – в 1,7 раза (252 студента уже). Мы на пятом месте по приему детей и участников СВО в России.

- Число призеров и победителей олимпиад выросло в 1,5 раза – около 200 человек.

- Целевиков тоже стало больше (около 300 человек). Но, к сожалению, заказчики не участвуют в отборе поступающих на целевое обучение, выбрали квоту только на 50%.

- Средний балл вырос – 84,2 балла. Проходной балл превысил 200+.

- 18% - доля иностранных студентов (более 5 тыс. всего в вузе). Около 1 тыс. будет иностранцев-первокурсников.

- Около 2,5 тыс. человек будет зачислено на платные места.

Ректор Национального исследовательского университета ИТМО Владимир Васильев:

Зачислены на первый курс бакалавриата более 1,4 тыс. человек. Призеры и победители олимпиад – 728 человек. Есть поступившие из всех регионов страны. В лидерах абитуриенты из Петербурга, Москвы, Башкирии и Челябинской области.

И.о. ректора Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина Илья Обабков:

- 9,6 тыс. по набору бюджету – мы лидеры по России. Целевая квота – 410 мест. Особая квота – мы рекордсмены – 364 человека. Участники СВО и их дети поступают на инженерные специальности.

- В два раза выросло число абитуриентов, подавших заявления через Госуслуги.

Теги: вуз, ректор, высшее образование, абитуриенты


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