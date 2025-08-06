Заместитель главы Когалыма Анатолий Згонников задержан в рамках расследования дела о взятках

Заместитель главы города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Анатолий Згонников задержан в рамках расследования дела о взятках, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Згонников задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, замглавы подозревается в получении взяток по месту прошлой работы, когда занимал пост директора местного центра досуга и отдыха. Згонников, по данным сайта администрации Когалыма, был назначен замглавы города в июле 2024 года. Он курирует вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства.