Участники СВО и их дети для вузов – почетно-проблемный контингент, – ректор СПбПУ

Руководство российских вузов по-разному относится к так называемой особой квоте – поступающим по отдельному конкурсу участникам СВО и их детям. Ректоры отмечают, что с такими студентами "нужно специально заниматься", при этом в целом они при поступлении показывают достойные результаты и могли бы поступить без квоты (и некоторые так и делают).

"Участников СВО надо поддерживать. С ними надо специально заниматься, если в этом есть потребность", - прокомментировал журналистам тему ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

С ним солидарен и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской. "Это почетно-проблемный контингент. Мы для них и по базовым дисциплинам проводим отдельные курсы, например, по черчению. Мы с энтузиазмом и ответственностью их принимаем. Отчисления есть, но часто они носят личный характер", - отметил Рудской. Он добавил, что в этом году СПбПУ на пятом месте по особой квоте среди российских вузов. Вуз увеличил прием по этой квоте в этом году в 1,7 раза (уже зачислены 252 студента).

Ректор Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин считает, что некое специальное отношение и мнение о том, что без квоты участники СВО в престижные вузы не поступили бы не верны: "Зачем мы принижаем детей участников СВО? Они вполне хорошо учатся. Средний балл, ну да, чуть ниже, чем по общему конкурсу. Отдельные условия им не нужны. Они совершенно нормальные ребята. И отдельная квота полностью у нас не реализована, они пошли на популярные специальности. Есть стобалльники иногда среди них", - рассказал ректор.

И.о. ректора Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина Илья Обабков добавил, что квоту для участников СВО еще "есть куда увеличивать", а сами они зачастую обладают такими качествами как упорство, правильная мотивация и трудолюбие, с которыми можно успешно учиться. Он добавил, что в этом году УрФУ стал рекордсменом среди российских вузов по набору по особой квоте – 364 человека. По словам Обабкова, участники СВО и их дети предпочитают инженерные специальности.