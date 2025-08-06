В Курске увековечат память защитников жителей от вторжения ВСУ

В Курске заложили первый камень памятника тем, кто защищал жителей области от вторжения ВСУ. Сегодня, 6 августа, нападению неприятеля исполнился ровно год.

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"Память о тех, кто спасал других, рискуя собой, должна жить вечно. Сегодня вместе с жителями приграничья, волонтёрами, неравнодушными курянами на мемориале "Курская дуга" заложили камень в основание будущего памятника Героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ. Врачам, волонтёрам, военным, спасателям, обычным людям — всем, кто не остался в стороне, когда год назад на Курскую землю пришла беда", - написал в своём telegram-канале и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Вторжение ВСУ началось 6 августа 2024 г. 26 апреля 2025 г. начальник генштаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат Вооружённых сил Украины. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований.