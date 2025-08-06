"Битцевский маньяк" обжаловал отказ в переводе из колонии на Ямале

"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин обжаловал отказ в переводе из колонии на Ямале ближе к Москве.

В суд поступила апелляционная жалоба Пичушкина на решение суда об отказе в исковых требованиях к ФСИН о переводе к месту отбывания наказания поближе к Москве, сообщили ТАСС в Замоскворецком суде Москвы.

Ранее Пичушкин попросился ближе к Москве - подал прошение о переводе из колонии "Полярная сова" (исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных) на Ямале в исправительное учреждение в Мордовии, чтобы родственникам удобнее было его навещать. Прошение отклонено.