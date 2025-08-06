Многодетным родителям в среднем компенсируют 5 тысяч рублей на покупку школьной формы

В настоящее время родителям российских школьников из многодетных семей региональные власти компенсируют в среднем около 5 тыс. руб. на ребенка на покупку школьной формы, об этом сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи и детей Татьяна Буцкая.

По ее словам, ситуация с компенсациями разнится от региона к региону. Так, в Волгоградской области власти компенсируют лишь 1,4 тыс. руб., в Кабардино-Балкарии – около 3 тыс. руб. На эти деньги купить минимум два комплекта формы почти нереально. Максимальные компенсации (запрос Госдума сделала в 50 регионов) выплачиваются в ЯНАО (16 тыс. руб. на ребенка) и Кемеровской области (12 тыс. руб.).

В комитете посчитали, что детей, которым положены выплаты, сейчас около 2 млн. Если для каждого заказать минимум два комплекта одежды, то российскую промышленность можно будет загрузить заказами на 4 млн комплектов, заявила Буцкая.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева сообщила журналистам, что такие заказы могут принести легкой промышленности около 6 млрд руб.

Директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова сообщила, что легкая промышленность может обеспечить производство такого количества формы и ткани для нее, соответствующей новому ГОСТу.

"Для легкой промышленности введение обязательной формы может иметь "вытягивающий эффект" в экономическом плане", - отметила Хмырова.

При этом Саратцева добавила, что сейчас ГОСТу соответствует только около 30% школьной формы.