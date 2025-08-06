Дело о похищении девочки из автомобиля в Екатеринбурге рассмотрят в закрытом режиме

В Екатеринбурге стартует суд над мужчиной, обвиняемым в похищении девочки из автомобиля и оставлении ее в опасности. Процесс пройдет в закрытом режиме.

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Напомним, все случилось вечером 14 февраля этого года на парковке по улице Куйбышева в уральской столице. Мужчина подошел к чужому авто, в салоне которого сидела девочка. Он открыл пассажирскую дверь, схватил ребенка за руку и повел к автобусной остановке, а затем привел похищенную в подъезд дома по улице Малышева.

Однако его супруга не пустила девочку, поэтому мужчина (находившийся в пьяном состоянии) бросил ребенка в подъезде, а сам ушел домой. Утром 15 февраля девочка зашла в аптеку, и фармацевт сообщила о ее местонахождении в полицию.

Похититель был задержан и помещен под арест. Экспертизы показали, что фигурант вменяем и осознавал характер своих действий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Первое заседание состоится завтра, 7 августа. Из-за того, что в деле фигурирует несовершеннолетняя, процесс будет проходить в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что свою вину похититель не признал.