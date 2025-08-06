06 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге неизвестные в балаклавах избили местного жителя

Жителя Екатеринбурга жестоко избили монтировкой неизвестные в балаклавах. Ивана специально заманили, воспользовавшись его услугами грузоперевозок, после чего напали. Пострадавший уверен, что нападавшими были люди со стороны управляющей компании его дома на Мостовой, на смене которой настаивает большинство жильцов.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на самого Ивана, конфликт дома с УК длится уже довольно давно. Накануне мужчина инициировал собрание жильцов по смене компании, которое должно пройти 11 августа, а 31 июля ему позвонили с незнакомого номера, попросив перевезти груз с рынка на Амундсена до гаражей на Исторической.

По словам Ивана, его встретил картавый мужчина в очках, который загрузил бочки в машину и указал адрес. Уже на месте, когда Иван открыл дверь, его насильно вытащили из машины, забрызгали лицо перцовкой и начали избивать. Всего нападавших было трое - заказчик в очках и двое неизвестных в балаклавах. Били руками, ногами, а затем и монтировкой. После этого неизвестные сбежали, а пострадавший из последних сил добрался до автомобиля и доехал до ближайшего магазина, откуда ему уже вызвали "скорую".

Сейчас Иван находится в больнице с сотрясением мозга, переломами носа, костей челюсти, колотой раной правого колена и гематомами по всему телу.

Мужчина уверен, что причиной нападение стала его активность в желании сменить управляющую компанию. Видеорегистратор записал момент нападения, а с 4 на 5 августа эти же люди, со слов Ивана, пришли к нему в подъезд и сломали две камеры.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация о нападении уже зарегистрирована в отделе полиции №4. Сейчас правоохранители устанавливают подробности произошедшего и лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.

Теги: Екатеринбург, УК, Мостовая, балаклава, нападение, монтировка, избиение


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