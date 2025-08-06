Камчатка после землетрясения опустилась вниз по высоте – ученые

После землетрясения 30 июля Камчатский полуостров не только сдвинулся на восток, но еще и "просел" по высоте, передают "Известия" со ссылкой на директора Камчатского филиала ЕГС РАН Данилу Чеброва.

"Камчатка у нас немножечко опустилась. В районе Петропавловска-Камчатского поменьше, на юге побольше", - рассказал сейсмолог.

Камчатка расположена на Северо-Американской литосферной плите, которая движется под напором Тихоокеанской плиты. Иногда Северо-Американская плита "отыгрывает" пространство, таким образом, плиты трутся друг о друга.

Чебров отметил, что землетрясение – это не только непосредственно толчки, которые все замечают, но и медленное движение плит, у которого большая амплитуда, но ее "совершенно невозможно ощутить и зафиксировать без точных приборов".