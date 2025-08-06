СМИ: Индия может закупить у России дополнительную партию ЗРК С-400

Индия намерена ускорить поставки российских зенитных комплексов С-400, для этого (в том числе) в Москву прибыла индийская делегация во главе с советником премьер-министра страны по нацбезопасности, передает издание India Today.

Главной темой переговоров станет продолжение закупок Индией российской нефти в условиях угроз со стороны США. Но и тема поставки зенитных ракетных комплексов и их сервисного обслуживания будет подниматься. Также речь может идти о закупке дополнительной партии С-400, передает "Коммерсант". С российской стороны переговоры ведет секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Ранее индийские военные заявляли, что закупленные ранее у России С-400 сыграли огромную роль в конфликте Индии с Пакистаном весной 2025 года, тогда комплексы защищали от ракетных ударов приграничные индийские города.