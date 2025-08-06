Трамп может и не ввести санкции против России после истечения ультиматума

Президент США Дональд Трамп может не ввести санкции против России после окончания срока ультиматума.

Об этом сообщает газета The New York Post (NY Post) со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений. Администрация "настойчиво добивается сделки", такой вариант развития событий был бы предпочтительным для президента США Дональда Трампа, считает источник, пишет ТАСС.

Трамп хочет добиться мира между Москвой и Киевом к 8 августа. Как заявил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, пришло время заключить сделку и президент США дал понять, что это должно быть сделано до этого срока.