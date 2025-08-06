В Перми бывшая чиновница осуждена за получение взятки в особо крупном размере

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Управления капитального строительства администрации Перми Ирине Чирковой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Ее признали виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В июле 2022 года чиновница получила от директора компании "Строительно-монтажный Трест №6" взятку в сумме более 5 млн руб. за содействие при исполнении заключенных контрактов на реконструкцию ряда социальных объектов на территории краевого центра. Полученную сумму она израсходовала на покупку квартиры в одном из районов Перми.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 27 млн рублей, с лишением права на протяжении трех лет занимать должности на государственной и муниципальной службе. Приобретенная недвижимость конфискована в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.