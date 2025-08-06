Страной-партнёром ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

Названы даты проведения в 2026 г. Петербургского международного экономического форума. Озвучена также страна-партнёр мероприятия.

Петербургский международный экономический форум состоится 3-6 июня 2026 г. Он пройдёт в условиях продолжающейся трансформации глобальной экономики.

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия. Проведение форума совпадёт со 100-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Росконгресс.