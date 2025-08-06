Мессенджер Max может стать обязательным для предустановки на новые смартфоны с сентября 2025 года

Хотя мессенджер Max до сих пор имеет ряд критически важных уязвимостей, его предустановка на новые смартфоны станет обязательной с 1 сентября 2025 года, считает юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"С 1 сентября 2025 г. приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом", - цитирует Хаминского РИА Новости.

При этом сам эксперт отмечает, что у мессенджера пока есть риски, связанные с конфиденциальностью пользователей:

"Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано".