В Ростовской области из-за падения БПЛА перекрыта трасса

В Ростовской области из-за атаки беспилотника перекрыта дорога. Детали привёл и.о. губернатора региона Юрий Слюсарь.

В Каменском районе сбитый беспилотник упал на дорогу из Каменска в посёлок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение по дороге перекрыто, место оцеплено. Общественный транспорт по трем маршрутам пока не работает, движение по ним на этом участке возобновится после ликвидации опасности.

Из-за аварийного отключения электроэнергии по высоковольтной линии несколько населенных пунктов в районе (посёлок Каменогорье, хуторы Березовый, Астахов, Верхний Пиховкин) переведены на электроснабжение по резервной схеме. Из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка, сообщил Слюсарь в своём telegram-канале.