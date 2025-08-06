Геннадий Долматов рассказал о ходе уборочной кампании в АПК Омского района

"Кажется, что совсем недавно завершилась посевная, но вот наступил август — и в Омском районе стартовала уборочная кампания", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

Глава муниципалитета также уточнил, что, по данным районного управления сельского хозяйства, на начало августа на полях Омского района обмолочено 481 га озимых культур при средней урожайности 48,5 центнера с гектара. Намолочено 2334 тонны зерна.

Уборку озимых культур осуществляют бригады аграриев ФГУП «Омское», СПК «Пушкинский», КФХ Дрофа Ю.Н.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко отмечал, что уборочная кампания в регионе началась с опережением сроков.

А в хозяйствах Омского района полным ходом уже идёт работы и в рамках зелёной жатвы. На данный момент, по информации районного управления сельского хозяйства, в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах заготовлено 3 800 тонны сена, в личных подсобных хозяйствах – 15 600 тонн. Также скошено 2 417 га трав на изготовление сенажа. Уже заготовлено 17 223 тонны сенажа.

"Пусть в это нелёгкое для аграриев время ничто не нарушает их планов", - пожелал успехов сельским труженикам Омского района Геннадий Долматов.