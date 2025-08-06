Четверо мужчин погибли при взрыве в Тульской области

В Куркинском районе Тульской области произошел взрыв, в результате которого погибли четверо мужчин. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.

По данным ведомства, вечером 5 августа около одного из частных домов в Куркино сдетонировало взрывное устройство. Назначены судебные экспертизы.

Местные СМИ пишут, что граната взорвалась в руках одного из мужчин, якобы до этого между ними произошла конфликт.

Ранее в Волгограде школьник подорвался на гранате времен Великой Отечественной. ЧП произошло в квартире одного из домов по улице Морской. В результате взрыва 14-летний подросток погиб. Следственный комитет начал проверку.