Алексей Текслер: В Челябинске появится Центр промышленной робототехники федерального уровня

«В Челябинске появится Центр промышленной робототехники федерального уровня. Южно-Уральский государственный университет стал одним из четырех победителей всероссийского грантового конкурса», - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Алексей Текслер.

Напомним, промышленная робототехника – одно из главных направлений стратегического технологического проекта «Интеллектуальное производство». Проект реализуется в рамках федеральной программы «Приоритет-2030», которая входит в нацпроект «Молодежь и дети».

Конкурс, организованный Минобрнауки, вызвал высокий интерес – на участие подано 28 заявок из 18 городов России. Победителями стали 4 организации страны, в том числе, и Южно-Уральский государственный университет.

«Напомню, что на базе ВУЗа совместно с «Заводом роботов» создан и успешно работает факультет «Мехатроники и роботехники». Планируем, что в дальнейшем будем развивать это перспективное и очень востребованное направление на базе межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске», - подчеркнул глава Южного Урала.

Комментируя итоги конкурса, ректор вуза Александр Вагнер поблагодарил региональные власти за оказанную помощь в ходе заявочной работы.

«Хочу поблагодарить за огромную поддержку в ходе работы над заявкой, которую университет получил от губернатора Алексея Леонидовича Текслера и правительства Челябинской области, а также министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова, – отметил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, – наш индустриальный партнер – ПАО «ЧКПЗ» и завод «Русский робот» являются соучастниками проекта, соответственно, интеграционные решения, разработки и образовательные программы планируется полностью ориентировать на продукцию завода «Русский робот».

Согласно условиям выделения гранта, в течение 3 лет ЮУрГУ получит почти 319,3 млн рублей, которые направят на закупку оборудования, комплектующих, развитие кадрового потенциала и разработку новых технологических решений в области робототехники.

Эти федеральные средства поступать до 2027 года, а затем проект должен выйти на самоокупаемость.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов области Михаил Кнауб ранее отмечал, что автоматизация и роботизация являются одним из приоритетных направлений развития экономики региона.

"На территории нашего региона производят не только промышленных, но и сервисных роботов. Вопрос с квалифицированными кадрами уже решается - на базе ЮУрГУ запущен факультет мехатроники и робототехники. Кроме того, в области работают компании-интеграторы. И для реализации комплексной работы в этом направлении создается Центр промышленной роботизации", - пояснял Михаил Кнауб.

Отметим, что на Южном Урале специалистов по робототехнике готовят системно, начиная со старших классов школ.

«Мы являемся ведущим регионом в стране по развитию компетенций в промышленной робототехнике. У нас открыт Завод роботов, специализирующийся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. Он совместно с ведущим вузом региона готовит интеграторов и специалистов по производству роботов. Соответствующие направления открываются и на базе колледжей, техникумов и школ (инженерные классы)», - подчеркивал в ходе совместного с первым заместителем Председателя Правительства России Денисом Мантуровым посещения Центра промышленной робототехники в Челябинске губернатор Алексей Текслер.