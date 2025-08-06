Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прилетел в Москву и идет в Кремль

В парке "Зарядье" в центре Москвы замечен специальный посланник президента США Стив Уиткофф, он гулял в компании главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который стал одним из представителей неофициальной дипломатии последнего времени между РФ и США.

Ранее сообщалось, что Уиткофф 6-7 августа приедет в Москву и, возможно, встретится с президентом России. В Кремле не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что по итогам визита Уиткоффа в Москву он примет решение о введении в отношении России санкций. Также накануне появились сообщения о том, что Москва в качестве уступки Вашингтону может пойти на воздушное перемирие с Киевом, возможно, такой вариант будет обсуждаться сегодня в Кремле с американским дипломатом.