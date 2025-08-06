2,9 млрд рублей федеральных средств поступят на модернизацию инфраструктурных объектов ЖКХ Южного Урала

Накануне заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где рассмотрели и одобрили заявки на реализацию проектов, финансируемых с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов. По итогам для Челябинской области была одобрена заявка на получение льготных казначейских инфраструктурных кредитов в размере 2,9 млрд рублей. Средства будут направлены на реализацию проектов в Челябинске и Копейске.

«В рамках заявки планируем реализовать инфраструктурные проекты в Челябинске и Копейске. Реализация этих проектов позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для 600 тысяч человек», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Согласно заявке, в Челябинске планируется провести капитальный ремонт сразу 9 участков сетей водоотведения общей протяженностью 14,6 км (диаметром от 300 до мм 2 тысяч мм), а в Копейске осуществить реконструкцию сетей водоснабжения общей протяженностью 13,9 км (диаметром от 160 мм до 500 мм).

Комментируя итоги заседания штаба, Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе уже ведется активная работа по модернизации инфраструктуры ЖКХ в рамках проекта «Большой ремонт 74», а одобренная заявка позволит значительно расширить действие программы. Программа «Большой ремонт» охватывает модернизацию объектов ЖКХ на всей территории Южного Урала.

В частности, сейчас по проекту «Большой ремонт 74» в Златоусте модернизируют ключевой канализационный коллектор.

«Коллектор особо значим для нашего города, ведь он обеспечивает водоотведение целого района, включая промышленную зону. Благодаря включению в программу «Большой ремонт 74» и поддержке губернатора Алексея Текслера, нам удалось привлечь значительные средства на полное обновление коммуникаций. Отмечу, что мы делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства для жителей, а также лично вместе со специалистами регулярно проверяем ход работ», — рассказал глава Златоуста Олег Решетников.

Специалисты проводят замену 1,3 км канализационного коллектора, что обеспечит бесперебойную работу канализационной насосной станции «Кварцит». Финансируются работы из федерального, областного и муниципального бюджетов.

«Объект давно нуждался в ремонте, ведь пропускная способность существующего коллектора была недостаточной. Обновление инженерных сетей повысит надежность водоснабжения и водоотведения, улучшив качество жизни горожан», — говорит первый заместитель министра ЖКХ Челябинской области Максим Корнеев.

Согласно планам, завершить работы должны к концу следующего года.

Также в рамках программы «Большой ремонт 74» в Нязепетровске построят сразу три объекта: водонасосную станцию на берегу реки Уфа, станцию водоподготовки рядом с объездной дорогой и водопровод, по которому вода будет поступать в город.

В северо-западной части Еманжелинска ведется строительство современного канализационного коллектора и насосной станции, которые помогут справиться с проблемой подтоплений в многоквартирных домах. Общая протяженность сетей составит почти 5 км, а мощность станции — 187 кубометров в час. Одна насосная станция здесь уже была построена в прошлом году, вторая — на финальной стадии. Завершить работы планируется к концу года.

Также по программе «Большой ремонт 74» в Златоусте к концу 2026 года реконструируют канализационный коллектор на улице Кирова, будет заменено около 1 290 метров устаревших труб.

В Кусе благодаря программе «Большой ремонт74» идет ремонт тепловых сетей на улице Ленина. В северной части Миасса обновят два участка теплосетей. Здесь заменят в общей сложности 1 700 метров теплоносителя, восстановят тепловые камеры и обустроят новую запорную арматуру.

В Увельском муниципальном округе по программе «Большой ремонт 74» строят новый коллектор. Планируется вместо изношенных чугунных труб проложить современные коммуникации из новых материалов, которым не страшна коррозия. Этот ремонт очень значим для поселка Увельского.

Первый заместитель главы Увельского района Максим Судаков отмечает: «В поселке проживает около 11 тысяч человек, поэтому объект играет очень важную роль. Реконструкцию инженерной инфраструктуры начали производить из-за износа старого напорного коллектора, так как аварийные ситуации ставили под угрозу существование всей канализационной сети населенного пункта».

Работы здесь должны завершить в июле этого года, но уже сейчас они идут с опережением графика

«В этом году реализуем 125 проектов по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, прежде всего по замене ветхих коммунальных сетей. До конца года планируем заменить более 480 километров сетей, и дальше обязательно продолжим эту программу», - отметил накануне Алексей Текслер в ходе стратегической сессии посвященной Дню строителя.