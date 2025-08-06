Компания "Интер РАО ЕЭС" построит медкомплекс в Москве за 20 млрд рублей

В Москве появится медицинский комплекс, стоимость которого превышает 20 млрд руб.

Его построит компания "Интер РАО ЕЭС". Новый крупный кластер, в котором предусмотрены стационар, диагностический центр и поликлиника, появится в районе Раменки. Объект должен стать одним из крупнейших медицинских центров города.

О планах по строительству медцентра на улице Мосфильмовская, владение 51а/1 и предоставлении компании-инвестору земельного участка без проведения торгов в октябре 2024 года сообщал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. При этом название компании он не назвал. В настоящее время на участке по этому адресу установлен стенд, на котором сообщается об участии в проекте "Интер РАО ЕЭС".

В составе комплекса, который объединит широкий спектр услуг для взрослых и детей, предусмотрены амбулаторно-поликлиническое отделение, диагностический центр, а также стационар, включающий блок современных операционных. Общая площадь медцентра составит 75 000 кв. м. Согласно планам, медицинский комплекс будет введен в эксплуатацию в 2027 году, сообщает Forbes.