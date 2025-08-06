06 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

В МТС заявили ущерб на полмиллиона из-за сгоревшего в "Крокусе" оборудования

На закрытом заседании 2-го Западного окружного военного суда по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл" компания МТС потребовала взыскать с обвиняемых в ее пользу 587 тыс. 858 рублей.

Об этом заявил адвокат 127 потерпевших граждан Людмила Айвар. В такую сумму сотовый оператор связи оценил ущерб из-за сгоревшего при пожаре в здании арендованного оборудования. По словам правохащитника, не все потерпевшие подали гражданские иски, так как не рассчитывают на реальное возмещение ущерба — у подсудимых нет денег. Кроме МТС в числе юридических лиц, признанных пострадавшими по делу о теракте, значатся АО "Крокус интернэшнл", ООО "Сервис холл", ООО "Т2 мобайл", ООО "МСМ" и ООО "С-сервис".

В деле также участвуют 2 тыс. 400 физлиц, общая сумма всех гражданских исков превышает 65 млн руб., сообщает РБК.

Ранее суд вызвал всех потерпевших для добровольной дачи показаний. Большая часть потерпевших отказалась, посчитав достаточными показания, которые они дали на стадии следствия.

Теги: МТС, теракт, Крокус


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