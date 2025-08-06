ЦБ РФ: в России растет количество финансовых пирамид

В России количество выявленных в первой половине текущего года компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей с признаками финансовых пирамид увеличилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 2 тыс. 328.

Таковы данные Банка РФ. Общее количество выявленных мошеннических проектов за данный период – 4 тыс. 183. Это что на 20% превышает показатель января—июня прошлого года. Многие из них предлагали быстрый и гарантированный доход от вложений в криптовалюты и криптоактивы — более 1 тыс. проектов. Остальные пирамиды обещали клиентам быстрый заработок от инвестиций в металлы, сырье либо "инновационные бизнесы".

Более 80% пирамид предлагали россиянам использовать цифровые валюты для перевода денег в проект, еще 20% — иностранные платежные сервисы. Регулятор отметил, что для привлечения жертв использовались более 170 Telegram-каналов и более 110 страниц в соцсетях, сообщает Forbes.

Напомним, телефонные мошенники совершенствуют схемы обмана россиян. В июне преступники с помощью нейросети подделали видеозвонок и обманули 61-летнего жителя Перми. Мошенники связались со своей жертвой через мессенджер. В звонившем мужчина узнал генерального директора одного из крупных предприятий города, в котором раньше работал. В итоге пермяк потерял 3 млн руб.