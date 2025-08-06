В Администрации президента может появиться новое управление под кураторством Кириенко

В Администрации президента России до конца текущего года может появиться новое управление под кураторством первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко.

Оно будет ответственно за работу со странами ближнего зарубежья и за отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми государствами Глобального Юга.

Речь может идти о гуманитарном сотрудничестве и продвижении "мягкой силы". Под кураторство Кириенко может также перейти управление президента РФ по приграничному сотрудничеству. На базе этого управления может быть создано новое.

Как сообщил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский, объективная потребность в активизации работы АП на внешнеполитическом направлении есть, поэтому будет логичным собрать воедино ряд перспективных геополитических задач.

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что в задачи нового управления могут войти предъявление внутренней аудитории тезиса об экспансии России на международной арене и распространение альтернативной информации о содержании международных процессов, сообщают "Ведомости".