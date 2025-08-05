05 Августа 2025
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Политика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

В ходе рабочего визита на юг Оренбуржья Евгений Солнцев дал поручения по развитию территории

Глава Оренбуржья Евгений Солнцев сегодня работал на юге региона и провел совещания на социальных и стратегических объектах.

В частности, врио губернатора побывал на автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» в Акбулакском районе.

"Этот погранпункт имеет важное значение для региона как федеральный логистический узел", - отметил в своем телеграмм-канале Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Тысячи грузовых фур, следующих с грузами на восток, проходят через Оренбуржье и именно через этот пост.

"Считаю, что пришло время его расширять и увеличивать мощности для роста грузопотока. Это решение позволит сократить время перевозок между Китаем и Центральной Россией на целую неделю. И самое главное, положительно отразится на экономике региона. Вместе с представителями дорожных структур, пограничниками и Правительством Оренбургской области проработаем все варианты решений и представим их федеральному центру", - сообщил Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Также глава Оренбургской области побывал в Акбулакской средней школе № 1. Это учебное учреждение с многолетней историей - 90 лет работы. При этом в школе ни разу не проводился капитальный ремонт.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"Летом проработали вопрос выделения средств из муниципального бюджета на ремонт кровли. Подрядчик уже выбран, зайдёт на объект на днях. Однозначно школу нужно ремонтировать и повышать качество образования детей. Здесь их - 630. Ребята активные участники конференций, занимаются футболом. Следят за успехами ФК «Оренбург». Но, оказывается, ни разу не были на большом футболе. Откладывать не будем. Поручил министерству спорта организовать поездку, тем более что на этой неделе матч премьер-лиги «Оренбург» - «Краснодар», - заявил Евгений Солнцев в ходе визита в учебное учреждение.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Соль-Илецкая средняя школа № 4, в которой также побывал глава региона, реализует множество инициатив. Особый акцент в работе учебного заведения делается на краеведении и патриотическом воспитании, с 2016 года функционирует юнармейский отряд.

"Состояние школы - удовлетворительное. Вижу, что в здании нужен капитальный ремонт, но в этом году проводятся работы лишь по замене половины кровли. Дал поручение министерствам образования и финансов найти средства в следующем году и закончить работы. А также нужно включать школу в программу капитального ремонта. Этот вопрос также необходимо рассмотреть при формировании бюджета", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Теги: евгений солнцев, погранпункт, школы, капитальный ремонт, юг оренбуржья


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