На Урале грузовик столкнулся с электровозом: пострадал помощник машиниста

На Среднем Урале разбираются в обстоятельствах ДТП на железнодорожном переезде.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент произошел сегодня днем на 1917 км Транссибирской магистрали. По предварительным данным, водитель грузовика FAW пытался проехать переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электровозом в составе с цистернами. В результате ДТП помощник машиниста электровоза с переломом ноги был доставлен в больницу. Сам машинист и шофер грузовика не пострадали, но транспортные средства получили повреждения.

Как уже выяснили в ГАИ, водитель FAW был лишен прав за административные нарушения – управление в состоянии опьянения и выезд на встречную полосу. В отношении него автоинспекторы составили материалы сразу по трем статьям: за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, за нарушение правил движения через железнодорожные пути и за управление транспортным средством, будучи лишенным такого права.

Движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме. По факту ДТП проводится проверка.