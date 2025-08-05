Жизнь 60% россиян ухудшилась из-за вынужденной экономии

Россияне перестали бояться показаться бедными и начали экономить на предметах роскоши. Об этом сообщает "АиФ" со ссылкой на исследование, проведенное финансовым маркетплейсом.

При этом отмечается, что 27% россиян стали экономить даже на тех вещах, которые относятся к категории первой необходимости.

О том, что за последний год качество жизни из-за вынужденной экономии серьезно ухудшилось, заявили более 60% опрошенных. Лишь 6% заявили об улучшении, достигнутом благодаря экономии Неизменным положение осталось у 23%.

За последний год экономили россияне в основном на предметах роскоши — 69%.

Ранее сообщалось, что доля граждан России, считающих, что у них нет сбережений, в июле снизилась до 54%. Это минимум за всю историю наблюдений с мая 2014 года. Таковы результаты опроса "инФОМ" по заказу Центробанка России. В июне об отсутствии сбережений, которые позволят продержаться в случае потери дохода, сообщили 60% россиян. 37% участников исследования заявили, что такой запас у них есть.