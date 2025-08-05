В Екатеринбурге в рамках КРТ снесут 11 зданий

В Екатеринбурге утверждена еще одна площадка программы "Комплексное развитие территорий" (КРТ).

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, пространство площадью более 59 тысяч квадратных метров находится в границах улиц Майкопской, Армавирской и Подгорной. Сегодня там располагаются 15 зданий, в том числе два аварийных дома, построенные в конце 1950-х – 1960-х годах.

По итогам аукциона застройщик получит возможность снести 11 из них, чтобы возвести современное жилье. Владеющих квартирами в зданиях или снимающих их в социальный наем расселят. Также в квартале сделают детский сад на 250 детей и универсальный спортивный объект. Кроме этого, инвестор за свой счет разработает проектную документацию для строительства корпуса школы №119.

Как уточнили в мэрии, срок реализации проекта составит 11 лет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отдадут под КРТ площадку на улице Стачек.