Красноуфимские врачи удалили у пенсионерки кисту в 4,5 килограмма

Врачи Красноуфимской районной больницы спасли 86-летнюю пациентку, удалив из ее тела кисту в 4,5 кг. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.

Гигантская киста была обнаружена в брюшной полости пенсионерки. Ее размер составил 32х25х22 сантиметра, из-за чего все органы внутри были сдавлены. Как рассказал заведующий отделением акушерства и гинекологии Красноуфимской РБ Юрий Шахурин, кисты такого размера встречаются крайне редко.

"Главная опасность для пациента кроется именно в размере: образование оказывает давление на внутренние органы и нарушает их работу. Кроме этого, при перекруте кисты, как в случае нашей пациентки, начинается некроз тканей, а это может привести к перитониту", — пояснил специалист.

К счастью, в больнице имелось все необходимое для операции оборудование, а потому новообразование успешно удалось удалить. По результатам гистологического исследования оно оказалось доброкачественным. Сейчас пациентка идет на поправку.