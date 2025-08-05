Батальон "Югра" освободил стратегически важный пункт в ДНР

Батальон "Югра" освободил стратегически важный пункт в Донецкой Народной Республике, сообщает Neft.

Бойцы 35-й бригады гвардейской отдельной мотострелковой бригады, первого стрелкового батальона ХМАО-Югры взяли под контроль ключевые объекты Новоукраинки на Покровском направлении спецоперации.

Освобождение этого населенного пункта является шагом к Красноармейску. Командир батальона Антон Калимулин отметил, что задача была сложной, но благодаря военной хитрости удалось избежать потерь.

"Шли вдоль лесопосадок, за ними. И противник не обращал на это внимания, поэтому мы ускорились. Личный состав добрался без потерь", — рассказал он.