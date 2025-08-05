На мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле нашли живую черепаху в коробке

На новом мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле среди поступивших твердых коммунальных отходов обнаружили живую черепаху.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Облкоммунэнерго", черепашка приехала в руки работников сортировочной кабины в картонной коробке, что исключает ее случайное попадание в мусор. Она оказалась взрослой самкой среднеазиатской сухопутной черепахи, которые живут 30-50 лет.

В тот же день она обрела новый дом. Животное забрал к себе водитель погрузчика мусоросортировочного комплекса.

МСК в Нижнем Тагиле был введен в промышленную эксплуатацию в мае нынешнего года. В июле после разгрузки мусоровоза там был обнаружен труп женщины.

Несколько лет назад живую черепаху находили на мусоросортировочном комплексе "Широкореченский" в Екатеринбурге.