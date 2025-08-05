В России собрались экранизировать биографию Овечкина

В России вскоре может выйти фильм, рассказывающий о хоккеисте Александре Овечкине.

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Права на экранизацию купил продюсерский центр "Яндекса", "Плюс студия". Это может быть как фильм, так и сериал. Спортсмен подписал соглашение с "Яндексом", по которому он будет представлять проекты и сервисы компании, пишет РБК.

Ранее Овечкин побил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки. Весной гол в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" стал для Овечкина 895-м. На счету Гретцки - 894 заброшенные шайбы.