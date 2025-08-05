Мобильная бригада врачей будет оказывать помощь жителям отдалённых сёл Томской области

Глава Томской области Владимир Мазур сообщил, что в Томской области стартовал ещё один проект по оказанию медицинской помощи жителям из отдалённых населённых пунктов – мобильная бригада ТОКБ. Сегодня она сделала первый рейс в Молчановский район.

Бригада узкопрофильных специалистов формируется по заявке районной больницы. Например, в Молчановском районе ждали консультаций сосудистого хирурга, гематолога, ревматолога и гастроэнтеролога. Они и отправились в рейс. За один день работы мобильная бригада приняла в Молчановской РБ почти 70 пациентов. Только сосудистый хирург осмотрел 20 человек.

Завтра, 6 августа, мобильная бригада ТОКБ посетит Кривошеинскую районную больницу. В состав команды войдут уролог, взрослый и детский эндокринологи, гематолог и гастроэнтеролог. График следующих рейсов мобильной бригады пока формируется, он будет опубликован в канале департамента здравоохранения Томской области.

Мобильная бригада ТОКБ – прекрасная возможность для жителей отдалённых сёл получить не только консультацию и лечение от узких высококвалифицированных специалистов, но и при необходимости – направление на госпитализацию.

"Поручил нашему облздраву сделать проект круглогодичным. Он станет отличным дополнением к традиционной летней "Плавучей поликлинике"", - написал Мазур в своём telegram-канале.

Задача народосбережения – одна из основных, и её перед нами ставит президент Владимир Путин.

"Продолжим развивать систему оказания медицинской помощи в городе и на селе – и за счёт областных программ, и при поддержке нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"", - написал глава региона.