Песков заявил, что "анонсов" по развертыванию Россией РСМД не будет

Конкретики по развертыванию Россией ракет средней и меньшей дальности (РСМД) ожидать не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь вряд ли стоит ожидать "анонсов", - сказал представитель Кремля. Он пояснил, что сфера обороны – "достаточно чувствительная и непубличная область". Таким образом Песков ответил на вопрос о том, приняты ли Владимиром Путиным какие-то конкретные решения по развертыванию РСМД, передает ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что из-за действий США прекратилось существование Договора о ликвидации РСМД в 2019 г., а к 2023 г. РФ зафиксировала случаи переброски американских систем, способных к наземному пуску таких ракет, в страны Североатлантического альянса для "обкатки" подобных вооружений. МИД РФ отметил, что условия для сохранения моратория исчезли.