05 Августа 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд вынес приговор крановщику, виновному в гибели рабочего

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга внес приговор машинисту крана ООО "Билдинг Кран", виновному в смерти рабочего на стройке в апреле этого года. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Судом установлено, что 11 апреля машинист нарушил должностные инструкции и требования законодательства. Находясь на стойке по ул. Бакинских комиссаров, он выставил выносные опоры с правой стороны автомобильного крана на грунт неподготовленной площадки. Не убедившись, что рядом нет людей, крановщик стал поднимать и выдвигать стрелу крана на полный вылет, повернул ее вправо в сторону котлована.

В этот момент под правой передней опорой провалился грунт, а левые опоры приподнялись. Тогда машинист попытался вернуть кран в прежнее положение, но тут провалилась и правая задняя опора, в результате чего кран опрокинулся на правую сторону, а стрела ударила находящегося в котловане рабочего. От полученных ран последний спустя непродолжительное время скончался.

Крановщик признал свою вину и принес извинения семье погибшего. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Также его обязали не менять постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Помимо этого, он обязан являться на регистрацию в данный орган два раза в месяц.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена прежней до вступления приговора в законную силу. Приговор суда в законную силу не вступил.

Теги: Екатеринбург, машинист, кран, стройка, смерть, приговор, суд


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