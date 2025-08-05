В Тюменской области завершен капитальный ремонт в 61 доме

В Тюменской области завершен капитальный ремонт в 61 доме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С 28 июля по 1 августа специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов выполнили приемку 72 конструктивных элементов в 61 многоквартирном доме.

По данным департамента ЖКХ Тюменской области в 14 домах подрядные организации заменили системы теплоснабжения, в 14 многоквартирных домах обновили системы водоснабжения, из них в пяти домах были капитально отремонтированы и водо-, и теплоснабжение.

Новые вводные распределительные устройства, а также электрика и освещение установлены в подъездах и подвалах семи многоквартирных домах. После капремонта приняли девять фасадов в Тобольске, Тюмени и с. Каскара Тюменского округа. В девяти домах (три - в Тобольске, пять - в Тюмени и один- в п. Московском Тюменского округа) возвели новые крыши.

В Ишиме и Заводоуковске провели большие работы по ремонту подвальных помещений. Восстановили шесть подвалов. В Тобольске завершили ремонт водоотведения в доме №8 10 микрорайона. Еще в шести домах лифтовики заменили и запустили 17 кабин.

Всего с начала действия программы в Тюменской области капитально отремонтировали более 10 тысяч конструктивных элементов.