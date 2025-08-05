В московском ФК "Родина" уволили тренерский штаб после поражения от "Урала"

Словенец Зоран Зелькович уволен с поста главного тренера московского ФК "Родина". Также уходит его штаб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной команды, тренерский штаб и клуб пришли к обоюдному решению о прекращении сотрудничества. Уточняется, что Зелькович сам подал в отставку, а клуб ее принял.

Вместе с Зораном Зельковичем "Родину" покидают Дженгиз Чаушевич, Дино Шеремет, Макс Гантар и Чоко Матич Лукман. К матчу с тульским "Арсеналом" московскую команду будет готовить Барсег Киракосян и его тренерский штаб.

Стоит отметить, что в трех стартовых турах Первой лиги "Родина" набрала всего одно очко. В минувшие выходные команда потерпела поражение в Екатеринбурге от местного "Урала".