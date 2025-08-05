В московском хостеле задержали 300 мигрантов

В Москве задержали 300 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства.

"В ходе спецмероприятия у 400 иностранных граждан, проживающих в хостеле в центре столицы, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу", - говорится в сообщении управления Росгвардии по Москве.

ОМОН "Авангард" в этом рейде оказывал "силовую поддержку" сотрудникам военного следственного управления СКР.

Сообщается, что задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.