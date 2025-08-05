В первый пакет американского оружия для Украины войдут системы ПВО

Пакет американских вооружений, которые Нидерланды закупят для Украины, будет включать системы ПВО. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

По его словам, большая часть этих 500 миллионов будет направлена на противовоздушную оборону. "То есть частично на комплектующие системы Patriot, а также на ракеты", - цитирует министра РИА Новости.

В списке также - система Hawk, которая является системой ПВО, а также боевые машины, артиллерия, боеприпасы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности предоставить Украине вооружение. Оружие будут отправлять не напрямую Украине, а через Европу, поскольку платить за поставки будут именно европейцы, объяснил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В июле он сказал, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения. Однако украинские чиновники отмечают изменчивость позиции Трампа и не считают, что его взгляды изменились кардинально.