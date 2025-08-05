17-летний сын Кадырова стал куратором помощи Чечни пострадавшим в секторе Газа

Секретарь Совбеза Чечни, 17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил новый пост – стал куратором помощи от этой кавказской республики пострадавшим в Газе.

О принятом решении сообщает в своём telegram-канале департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни. Организацию доставки и контроль за процессом будет осуществлять советник главы Чечни Усман Байсултанов.

Также решено возобновить сбор гуманитарной помощи, ранее приостановленный в связи с необходимостью уточнения путей её дальнейшего распределения.