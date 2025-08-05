"Успех есть". Четырёхкратный олимпийский чемпион оценил выступление россиян на чемпионате мира по водным видам спорта-2025

Четырёхкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников оценил выступление россиян на чемпионате мира по водным видам спорта-2025, который на днях завершился в Сингапуре.

На счету российских спортсменов шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. Три награды высшего достоинства у синхрониста Александра Мальцева (техническая и произвольная программы в индивидуальных состязаниях, техническая программа микст-дуэтов в паре с Майей Гурбанбердиевой), также золотую медаль выиграли пловцы Климент Колесников (50 м на спине), участники смешанной комбинированной эстафеты 4x100 м (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) и мужской комбинированной эстафете 4x100 м (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев).

"Я думаю, что успех есть. Назвать его каким-то сверхвыдающимся, наверное, не стоит. Оцениваю, как очень неплохое выступление", — сказал Сальников в эксклюзивном интервью изданию "Советский спорт".

Отметим, что российские спортсмены выступали на турнире под нейтральным флагом и условно заняли четвёртое место в медальном зачёте с 18 наградами. Первая же строчка у спортсменов из команды Китая — 37 наград (15 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей), на втором месте сборная Австралии (13–7–8), а на третьем — США (10–11–11).