Главе СКР доложат о ДТП в Екатеринбурге, в котором якобы намеренно сбили байкершу

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ДТП в Екатеринбурге, в котором якобы намеренно сбили женщину на мотоцикле. Сейчас пострадавшая находится на аппарате ИВЛ, а водитель, за которым уже замечали пренебрежительное отношение к мотоциклистам, называет аварию случайностью.

"Следственными органами СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче расследуемого в органах МВД уголовного дела в свое производство. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о происшествии и принятом надзорным органом решении", – рассказали в СКР.

Напомним, ДТП произошло 1 августа возле стелы "Европа – Азия". 42-летнюю байкершу Надежду Гугумберидзе сзади ударил желтый внедорожник Isuzu, за рулем которого находился Алексей Гром. Женщину отбросило на препятствие, после чего с серьезными травмами ее доставили в больницу. Там ей удалили селезенку. По словам ее родственников, сейчас под вопросом состояние ноги женщины, которую, возможно, придется ампутировать. У нее также переломаны ребра, состояние стабильно тяжелое. Сейчас она в сознании, но находится на аппарате ИВЛ.

Сам Алексей Гром утверждает, что ДТП было случайностью. Как приводит его слова "КП-Екатеринбург", байкерша произвела обгон и резко затормозила. Сам Алексей, по его словам, успел только убрать ногу с педали газа, чтобы затормозить, но столкновение произошло мгновенно. Он также заявил, что уже продает автомобиль и готов финансово помочь пострадавшей и ее детям. Свое негативное отношение к мотоциклистам он полностью отрицает.

В сообществе байкеров напротив отмечают, что Алексей Гром якобы предвзято относится к двухколесным и уже пытался спровоцировать аварию 21 июля на Московском тракте, преследуя мотоциклиста и толкая его бампером. За это позднее на него был составлен административный протокол о несоблюдении дистанции.

У Надежды двое детей - старший, которому 22 и младший с инвалидностью, который после госпитализации матери был помещен в интернат.