Главе СКР доложат о ДТП в Екатеринбурге, в котором якобы намеренно сбили байкершу

05 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Главе СКР доложат о ДТП в Екатеринбурге, в котором якобы намеренно сбили байкершу

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ДТП в Екатеринбурге, в котором якобы намеренно сбили женщину на мотоцикле. Сейчас пострадавшая находится на аппарате ИВЛ, а водитель, за которым уже замечали пренебрежительное отношение к мотоциклистам, называет аварию случайностью.

"Следственными органами СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче расследуемого в органах МВД уголовного дела в свое производство. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о происшествии и принятом надзорным органом решении", – рассказали в СКР.

Напомним, ДТП произошло 1 августа возле стелы "Европа – Азия". 42-летнюю байкершу Надежду Гугумберидзе сзади ударил желтый внедорожник Isuzu, за рулем которого находился Алексей Гром. Женщину отбросило на препятствие, после чего с серьезными травмами ее доставили в больницу. Там ей удалили селезенку. По словам ее родственников, сейчас под вопросом состояние ноги женщины, которую, возможно, придется ампутировать. У нее также переломаны ребра, состояние стабильно тяжелое. Сейчас она в сознании, но находится на аппарате ИВЛ.

Сам Алексей Гром утверждает, что ДТП было случайностью. Как приводит его слова "КП-Екатеринбург", байкерша произвела обгон и резко затормозила. Сам Алексей, по его словам, успел только убрать ногу с педали газа, чтобы затормозить, но столкновение произошло мгновенно. Он также заявил, что уже продает автомобиль и готов финансово помочь пострадавшей и ее детям. Свое негативное отношение к мотоциклистам он полностью отрицает.

В сообществе байкеров напротив отмечают, что Алексей Гром якобы предвзято относится к двухколесным и уже пытался спровоцировать аварию 21 июля на Московском тракте, преследуя мотоциклиста и толкая его бампером. За это позднее на него был составлен административный протокол о несоблюдении дистанции.

У Надежды двое детей - старший, которому 22 и младший с инвалидностью, который после госпитализации матери был помещен в интернат.

Теги: Екатеринбург, ДТП, СКР, Бастрыкин, Гром, байкерша, мотоцикл


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети