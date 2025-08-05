39 человек пострадали после ДТП с автобусом под Тулой

39 человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Тульской области, в их числе 5 детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Госпитализированы 35 пострадавших, включая 3 детей.

Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести, пишет РИА Новости.

Напомним, сегодня в 7.10 на 228 км трассы автобус, следовавший по маршруту Луганск – Москва, столкнулся с опорой пункта взимания платы. В автобусе ехали 48 пассажиров. Предварительная причина аварии – сильный туман на данном участке дороги, сообщает УМВД по Тульской области.