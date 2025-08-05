Россияне назвали причины, по которым бросают курить

Россияне, бросившие курить, назвали причины, побудившие их расстаться с вредной привычкой.

На первом месте оказалась усталость от курения, также в топе проблемы со здоровьем и высокая стоимость сигарет, это данные исследования "Росгосстраха" и медтех-холдинга "Доктис".

"В основном, опрошенные бросали курить потому, что устали от курения (32%). Среди основных факторов, повлиявших на решение расстаться с вредной привычкой, россияне также отметили высокие цены на сигареты (31%). Минимальная стоимость пачки сигарет в России в 2025 году составляет 135 рублей. Четверть опрошенных (24%) бросила курить из-за проблем со здоровьем. Курение также является социальной привычкой, и на желание курить часто влияет наше окружение: так, 22% респондентов бросили, потому что в их окружении никто не курит или это перестало быть для них модным", - цитирует исследование ТАСС.

Большинство – 40% - бросили курить благодаря усилию воли. 7% пользовались альтернативными никотиносодержащими препаратами (например, специальным пластырем), 6% занимались с психологом или ходили на группу поддержки, 7% обращались к экстресенсам.

Интересно, что бросить курить россиянам удается либо с первого раза (39%), либо после долгих попыток (10 раз и более) – 37%.